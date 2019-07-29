Леон: слова Нгапета я комментировать не буду

Доигровщик Вильфредо Леон оценил дебют в составе сборной Польши. В двух товарищеских матчах с командой Нидерландов он набрал 9 и 10 очков соответственно.

После первого матча Леон отметил, что провёл не лучшую игру, и оценил свою форму на 85%.

«Во втором матче мне было легче. В целом я сыграл лучше. Не забывайте, что я два месяца не играл. Надеюсь, на мемориале Вагнера буду выглядеть ещё лучше. Хотелось бы выйти на пик формы к олимпийской квалификации», — цитирует Леона Polsat Sport.

Во время исполнения гимна Польши Вильфредо хранил молчание. По его словам, это стало данью уважения к Кубе, уроженцем которой он является. На мемориале Вагнера Леон обещал петь гимн Польши.

Бывший игрок казанского «Зенита» также отреагировал на слова француза Эрвина Нгапета, считающего несправедливым тот факт, что кубинец Леон получил право выступать за сборную Польши.

«Я не буду это комментировать. У него своя точка зрения, у меня своя. У нас обоих есть право на мнение. Вот и всё», — сказал Леон.

Вильфредо Леон дебютировал в сборной Польши