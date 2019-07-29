Двукратный призёр ОИ рассказал о подготовке «Динамо-ЛО» к сезону

Знаменитый российский прыгун с шестом, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Игорь Транденков, вошедший в тренерский штаб «Динамо-ЛО, рассказал, над чем его подопечные работают на тренировках.

«В Зеркальном и четыре дня предварительного сбора в Санкт-Петербурге мы занимались одним и тем же. Сначала это была лечебная физкультура: укрепление мышечного корсета спины, мышц пресса, коленных суставов, связок голеностопов. Много работаем над развитием силы, приседаем в низких углах, ходим выпадами. Начали потихоньку и невысоко прыгать: у нас в ходу низкие барьеры – всё в достаточно больших количествах и на мягких покрытиях, это более безопасно после отпусков. Да, это тяжелее выполнить физически, но менее опасно для суставов в плане получения травм. Тренируемся мы много, нагрузки хорошие. Также мы уделяем достаточно много внимания функциональной подготовке, чтобы наши спортсмены хорошо дышали, не уставали на играх и к пятой партии чувствовали себя также уверенно, как и в первой.

Я стараюсь разнообразить эту работу. У меня нет повторений одинаковых упражнений – прыжки сменяются бегом, бег – упражнениями и перемещениями. Стараюсь в эту, как ты правильно сказала, монотонную и рутинную работу внести какое-то разнообразие. Есть смена акцентов: если мы только что активно нагрузили икроножные мышцы, то следом нагружаем мышцы бедра. Что-то работает, что-то отдыхает. И, хотя цикличность никуда не денешь, упражнения стараюсь менять – психологически так гораздо проще. Спортсмены постоянно следят за правильностью выполнения новых упражнений, они не превращаются в механические, на автопилоте – у них всегда «ушки на макушке».



Команда – единый коллектив. Мы стараемся увидеть слабые стороны подготовки игроков и нивелировать их, также замечаем и сильные стороны и, в свою очередь, пытаемся их развить. Это индивидуально для каждого, но действуем мы для команды. В основе всё равно лежат командные взаимодействия, потому что никакой индивидуальный, личностно-ориентированный подход не должен навредить коллективу.



Мой вид, которым я занимался – прыжки с шестом, – технически очень сложный, но не только. В том числе в нём в моё время, когда я был действующим спортсменом, имелась достаточно серьёзная материально-техническая, медицинская, научная база. В какой-то момент эта база исчезла, оказалась разрушена, и без этой базы искать свободную нишу было сложно. Поэтому какое-то время я помогал с общей, специальной подготовкой и в футболе, и в баскетболе, а затем друзья заинтересовали меня пляжным волейболом. Потом на заре своей тренерской работы я поработал и с «Динамо-ЛО», ушёл в женский волейбол. Там нашёл свою любовь, и так получилось, что связался с волейболом достаточно плотно", — цитирует Транденкова официальный сайт клуба.

По итогам предварительного этапа российской Суперлиги сезона-2018/19 «Динамо-ЛО» заняло 12-е место. По результатам плей-аута команда из Ленинградской области стала девятой.