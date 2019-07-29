АСК расстался с 8 игроками
Нижегородский АСК на своём официальном сайте объявил о расставании с 8 игроками: Денисом Приваловым, Георгием Цыганковым, Александром Чернышовым, Антоном Фоменко, Романом Скрипачёвым, Ильёй Красноштановым, Дмитрием Тряпкиным и Арсением Сарлыбаевым.
Выступление за нижегородский клуб продолжат доигровщики Александр Пятыркин и Иван Валеев, связующий Валентин Иванов, блокирующий Виктор Никоненко, либеро Артём Крайнов и диагональный Роман Горбатов.
АСК стал победителем Высшей лиги «А» и завоевал путёвку в Суперлигу. Ранее появилась информация, что состав команды пополнили доигровщик Александр Маркин и французский диагональный Джон Вендт.
В 1-м туре Суперлиги АСК 26 октября сыграет с новоуренгойским «Факелом».
АСК продлил контракт с диагональным Горбатовым
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