АСК расстался с 8 игроками

Нижегородский АСК на своём официальном сайте объявил о расставании с 8 игроками: Денисом Приваловым, Георгием Цыганковым, Александром Чернышовым, Антоном Фоменко, Романом Скрипачёвым, Ильёй Красноштановым, Дмитрием Тряпкиным и Арсением Сарлыбаевым.

Выступление за нижегородский клуб продолжат доигровщики Александр Пятыркин и Иван Валеев, связующий Валентин Иванов, блокирующий Виктор Никоненко, либеро Артём Крайнов и диагональный Роман Горбатов.

АСК стал победителем Высшей лиги «А» и завоевал путёвку в Суперлигу. Ранее появилась информация, что состав команды пополнили доигровщик Александр Маркин и французский диагональный Джон Вендт.

В 1-м туре Суперлиги АСК 26 октября сыграет с новоуренгойским «Факелом».