Лазневой: сборная России должна была играть в финале чемпионата Европы U16

Тренер сборной России U16 Алексей Лазневой прокомментировал выступление команды на чемпионате Европы в Хорватии и Италии. Россиянки завоевали бронзу. В матче за третье место сборная России победила команду Словении со счётом 3:1 (25:19, 18:25, 25:18, 25:14).
«Работа с детьми отличается от работы со взрослыми игроками. Ребёнку надо стараться максимально доступно донести информацию — каждую мелочь, каждый нюанс. Это помогает игроку улучшить техническую и тактическую стороны его игры. Ещё один момент — игроки прогрессируют с каждым днём.
Я считаю, что мы должны были играть в финале. Очень хотелось сыграть с Турцией — по ходу турнира я отслеживал их игру. Было желание сразиться с достойным соперником — у них сбалансированная игра, это тот уровень, на котором необходимо пробовать свою игру. Ведь результат работы может проявиться только с сильным соперником. Тем не менее, выиграть бронзу невероятно приятно! Классные эмоции, когда девчонки, с которыми ты работал два месяца, показывают результат, и он выливается в медали. Ещё двое из наших получили награды лучшим игрокам турнира», — цитирует тренера официальный сайт «Ленинградки».
Россиянка Арина Федоровцева была признана лучшей доигровщицей чемпионата Европы U16. Её соотечественница Наталья Суворова была включена в символическую сборную как лучшая блокирующая турнира.
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