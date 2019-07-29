Кобзарь: опыт олимпийских чемпионов должен помочь сборной России

Капитан сборной России по волейболу в Лиге наций, связующий Игорь Кобзарь, прокомментировал изменения в составе команды перед олимпийским квалификационным турниром. К сборной присоединились Александр Бутько, Дмитрий Мусэрский, Максим Михайлов и Артём Вольвич.
«Думаю, опыт этих игроков должен нам помочь. Всё же Мусэрский, Михайлов и Бутько – победители Олимпиады в Лондоне. Это — легендарные для нашего спорта волейболисты. Сейчас для нас главное – успеть наладить взаимосвязи до начала квалификационного турнира.
Не так давно сборная России выиграла Лигу наций. Это — большая победа, но мы понимали, что главные турниры впереди. Об этом говорили и первые лица нашего волейбола. В том числе, генеральный менеджер сборной Сергей Тетюхин. Легенда отечественного спорта прямо заявлял, что самое главное – отбор на Олимпиаду. И мы сейчас будем стремиться к этой цели», — приводит слова Кобзаря «Тюменская арена».
Мужская сборная России по волейболу готовится к олимпийскому квалификационному турниру. С 9 по 11 августа в Санкт-Петербурге подопечные Туомаса Саммелвуо сыграют с командами Ирана, Мексики и Кубы.
- 29 июля 2019
-
18:08
-
17:05
-
16:03
-
15:01
-
14:09
-
13:13
-
12:10
-
11:27
-
11:11
-
11:00
-
10:05
-
09:39
-
08:44
-
08:33
-
08:28
-
08:19
-
08:13
-
08:09
-
08:02
-
07:59
- 28 июля 2019
-
18:17
- 27 июля 2019
-
22:23
-
20:35
-
18:36
-
16:35
-
15:47
-
14:14
- 26 июля 2019
-
21:51
-
18:53
-
18:20
-
15:05
-
14:01
-
13:06
-
12:28
-
12:14