Кобзарь: опыт олимпийских чемпионов должен помочь сборной России

Капитан сборной России по волейболу в Лиге наций, связующий Игорь Кобзарь, прокомментировал изменения в составе команды перед олимпийским квалификационным турниром. К сборной присоединились Александр Бутько, Дмитрий Мусэрский, Максим Михайлов и Артём Вольвич.

«Думаю, опыт этих игроков должен нам помочь. Всё же Мусэрский, Михайлов и Бутько – победители Олимпиады в Лондоне. Это — легендарные для нашего спорта волейболисты. Сейчас для нас главное – успеть наладить взаимосвязи до начала квалификационного турнира.

Не так давно сборная России выиграла Лигу наций. Это — большая победа, но мы понимали, что главные турниры впереди. Об этом говорили и первые лица нашего волейбола. В том числе, генеральный менеджер сборной Сергей Тетюхин. Легенда отечественного спорта прямо заявлял, что самое главное – отбор на Олимпиаду. И мы сейчас будем стремиться к этой цели», — приводит слова Кобзаря «Тюменская арена».

Мужская сборная России по волейболу готовится к олимпийскому квалификационному турниру. С 9 по 11 августа в Санкт-Петербурге подопечные Туомаса Саммелвуо сыграют с командами Ирана, Мексики и Кубы.