АСК подтвердил подписание контракта с Маркиным

Нижегородский АСК на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с доигровщиком Александром Маркиным. Волейболист провёл 10 сезонов в московском «Динамо» (225 матчей). Маркин — двукратный обладатель Кубка ЕКВ, многократный призёр чемпионатов России.

В минувшем сезоне Александр провёл 23 матча в Суперлиге и набрал 110 очков. В составе сборной России он дважды выиграл Универсиаду, стал победителем Лиги наций и призёром Европейских игр.

Ранее АСК объявил о расставании с 8 игроками: Денисом Приваловым, Георгием Цыганковым, Александром Чернышовым, Антоном Фоменко, Романом Скрипачёвым, Ильёй Красноштановым, Дмитрием Тряпкиным и Арсением Сарлыбаевым.

АСК стал победителем Высшей лиги «А» и завоевал путёвку в Суперлигу.