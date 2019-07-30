АСК подтвердил подписание контракта с Маркиным
Нижегородский АСК на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с доигровщиком Александром Маркиным. Волейболист провёл 10 сезонов в московском «Динамо» (225 матчей). Маркин — двукратный обладатель Кубка ЕКВ, многократный призёр чемпионатов России.
В минувшем сезоне Александр провёл 23 матча в Суперлиге и набрал 110 очков. В составе сборной России он дважды выиграл Универсиаду, стал победителем Лиги наций и призёром Европейских игр.
Ранее АСК объявил о расставании с 8 игроками: Денисом Приваловым, Георгием Цыганковым, Александром Чернышовым, Антоном Фоменко, Романом Скрипачёвым, Ильёй Красноштановым, Дмитрием Тряпкиным и Арсением Сарлыбаевым.
АСК стал победителем Высшей лиги «А» и завоевал путёвку в Суперлигу.
АСК расстался с 8 игроками
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