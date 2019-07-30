«Енисей» подписал контракт с сербской диагональной
Сербская диагональная Марта Дрпа пополнила состав красноярского «Енисея», сообщает официальный сайт клуба. Она выступала за «Црвену Звезду», «Волеро», «Железничар Лайковац», «Спартак Суботицу», «Потсдам».
В 2018 году Марта играла за филиппинский «Коколайф», но затем вернулась в «Потсдам», где провела минувший сезон.
Драп становилась призёром чемпионата Сербии и Кубка ЕКВ, выиграла чемпионат Швейцарии.
В составе сборной Сербии она завоевала бронзу на Европейских играх 2015 года и чемпионате Европы 2015 года, а также серебро чемпионата мира U20 (2005).
Красноярский «Енисей» занял пятое место в прошедшем розыгрыше российской Суперлиги и завоевал путёвку в Кубок вызова. В 1/16 финала еврокубкового турнира «Енисей» сыграет с венгерским УТЕ
«Енисей» объявил имя нового главного тренера женской команды
- 30 июля 2019
-
10:05
-
10:00
-
09:00
- 29 июля 2019
-
20:33
-
18:08
-
17:05
-
16:03
-
15:01
-
14:09
-
13:13
-
12:10
-
11:27
-
11:11
-
11:00
-
10:05
-
09:39
-
08:44
-
08:33
-
08:28
-
08:19
-
08:13
-
08:09
-
08:02
-
07:59
- 28 июля 2019
-
18:17
- 27 июля 2019
-
22:23
-
20:35
-
18:36
-
16:35
-
15:47
-
14:14
- 26 июля 2019
-
21:51
-
18:53
-
18:20
-
15:05
Партнерский контент