«Енисей» подписал контракт с сербской диагональной

Сербская диагональная Марта Дрпа пополнила состав красноярского «Енисея», сообщает официальный сайт клуба. Она выступала за «Црвену Звезду», «Волеро», «Железничар Лайковац», «Спартак Суботицу», «Потсдам».

В 2018 году Марта играла за филиппинский «Коколайф», но затем вернулась в «Потсдам», где провела минувший сезон.

Драп становилась призёром чемпионата Сербии и Кубка ЕКВ, выиграла чемпионат Швейцарии.



В составе сборной Сербии она завоевала бронзу на Европейских играх 2015 года и чемпионате Европы 2015 года, а также серебро чемпионата мира U20 (2005).

Красноярский «Енисей» занял пятое место в прошедшем розыгрыше российской Суперлиги и завоевал путёвку в Кубок вызова. В 1/16 финала еврокубкового турнира «Енисей» сыграет с венгерским УТЕ

