Дрпа: хочу познать российскую культуру и выучить язык

Сербская диагональная Марта Дрпа прокомментировала подписание контракта с красноярским «Енисеем». Минувший сезон она провела в немецком «Потсдаме».
«Я никогда не играла в России, и для меня это будет очень интересный опыт. Хочу познать российскую культуру, выучить язык. Я три года играла в Германии, привыкла к европейскому быту, но иногда нужно сделать вызов себе и выйти из зоны комфорта», — приводит слова волейболистки официальный сайт «Енисея».
Красноярский «Енисей» занял пятое место в прошедшем розыгрыше российской Суперлиги и завоевал путёвку в Кубок вызова. В серии за пятое место подопечные Юрия Маричева дважды обыграли подмосковное «Заречье-Одинцово». В начале июля было объявлено, что команду возглавил сербский специалист Велибор Иванович.
В 1/16 финала Кубка вызова «Енисей» сыграет с венгерским УТЕ. Первые матчи этого этапа соревнований пройдут 3-5 декабря, ответные — 17-19 декабря.
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