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Московское «Динамо» начало подготовку к сезону

Московское «Динамо» начало подготовку к сезону
Волейбол / Суперлига мужчины 0

Волейболисты московского «Динамо» начали подготовку к сезону, сообщает официальный сайт клуба. Игроки приняли участие в традиционном предсезонном собрании и прошли углублённое медицинское обследование.

В ближайшие дни динамовцы отправятся на предсезонный двухнедельный сбор в Турцию, а затем продолжат тренировки во дворце спорта «Динамо». Ещё один этап подготовки запланирован на конец августа и начало сентября в Финляндии.

С 17 по 22 сентября «Динамо» сыграет на предварительном этапе Кубка России. Одним из соперником столичной команды будет «Динамо-2» (Москва).

В минувшем сезоне в четвертьфинальной серии плей-офф Суперлиги московское «Динамо» уступило кемеровскому «Кузбассу» со счётом 0-2 и не сумело пробиться в еврокубки.

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