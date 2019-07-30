Московское «Динамо» начало подготовку к сезону
Волейболисты московского «Динамо» начали подготовку к сезону, сообщает официальный сайт клуба. Игроки приняли участие в традиционном предсезонном собрании и прошли углублённое медицинское обследование.
В ближайшие дни динамовцы отправятся на предсезонный двухнедельный сбор в Турцию, а затем продолжат тренировки во дворце спорта «Динамо». Ещё один этап подготовки запланирован на конец августа и начало сентября в Финляндии.
С 17 по 22 сентября «Динамо» сыграет на предварительном этапе Кубка России. Одним из соперником столичной команды будет «Динамо-2» (Москва).
В минувшем сезоне в четвертьфинальной серии плей-офф Суперлиги московское «Динамо» уступило кемеровскому «Кузбассу» со счётом 0-2 и не сумело пробиться в еврокубки.
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