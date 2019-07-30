Феоктистов: в «Урале» собралась прекрасная команда

Волейболист уфимского «Урала» Егор Феоктистов рассказал о прошедшем отпуске и оценил изменения в составе команды.

«Отпуск – это всегда замечательно. Было много времени на восстановление, залечить старые болячки. Три месяца отдыхали, успел по волейболу соскучиться.

У нас собралась прекрасная команда, теперь предстоит много работать. Самое главное – провести сборы. Две недели мы будем в Уфе, потом две недели в Польше», — приводит слова Феоктистова официальный сайт клуба.

Уфимская команда заняла восьмое место в минувшем розыгрыше Суперлиги.

Феоктистов выступает за «Урал» с 2013 года. В сборной России он дебютировал в июне 2017 года. В сентябре того же года он стал чемпионом Европы. В 2015 году Феоктистов в составе студенческой сборной России завоевал золото Универсиады в Кванджу.