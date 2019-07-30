Яковлев: полной уверенности в том, что попаду в итоговую заявку, не было

Блокирующий санкт-петербургского «Зенита» Иван Яковлев признался, что опасался за своё место в составе сборной России на олимпийскую квалификацию. Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге
«Конечно, определённые опасения присутствовали. Всё-таки я — дебютант сборной России. Поэтому полной уверенности в том, что попаду в итоговую заявку, не было.
После победы в Лиге наций команда получила несколько дней отдыха. Затем снова приехали на сборы — и на первом же собрании сразу был объявлен итоговый состав. Собственно, на сборы и вызвали ровно 14 человек. Конечно, когда уже точно стало понятно, что я попал в заявку, очень сильно обрадовался.
С 23 июля усердно готовимся к олимпийскому отбору на базе в Новогорске, работа идёт очень плодотворно. С 1 августа начинаем тренировки уже в Питере.
Для меня очень важно сыграть в форме сборной России перед родными на домашней арене. И не только перед родными, но и перед нашими болельщиками со всей России, которые, я уверен, придут 9-11 августа поддержать команду. Персональных болельщиков, думаю, у меня будет немного, но мои родные обязательно придут поболеть за сборную. Конечно, подобная поддержка добавляет сил и эмоций. На своей площадке и при своих болельщиках играть намного проще. Когда есть колоссальная поддержка трибун, это придаёт уверенности», — цитирует Яковлева официальный сайт «Зенита».
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