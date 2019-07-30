Волейболисты «Югры-Самотлор» вышли из отпуска
Волейболисты «Югры-Самотлор» приступили к подготовке к новому сезону, сообщает официальный сайт нижневартовского клуба. Команда провела первую тренировку на стадионе имени Беляева.
«Игроки размялись, пробежались, поиграли в мини-футбол, поупражнялись на турниках и брусьях, снова поиграли в мини-футбол и снова пробежались», — говорится в сообщении.
Фото доступны в «инстаграме» «Югры-Самотлор».
Под руководством Валерия Пясковского работали 11 игроков. Австралийский легионер Томас Ходжес присоединится к команде в конце августа — начале сентября, его соотечественник Линкольн Уильямс — в октябре после завершения Кубка мира.
В переходных матчах «Югра-Самотлор» трижды обыграла «Нефтяник» (Оренбург) и сохранила прописку в российской Суперлиге.
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