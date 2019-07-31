Дабижа и Рудых вышли в основную сетку мэйджора в Вене

В Вене (Австрия) стартовал этап Мирового тура по пляжному волейболу высшей категории – «5 звёзд». Россияне Игорь Величко и Максим Худяков в стартовом раунде квалификации проиграли бельгийцам Дрису Коекелкорену и Тому ван Валле со счётом 0:2 (19:21, 15:21).

Екатерина Бирлова и Евгения Уколова уступили представительницам Австрии Дорине Клингер и Ронье Клингер со счётом 1:2 (21:19, 24:26, 11:15).

Ксения Дабижа и Дарья Рудых в первом раунде отбора победили польскую пару Моника Бжостек/Александра Громадовска — 2:0 (21:16, 21:19), а во втором оказались сильнее обидчиц Бирловой и Уколовой — 2:1 (21:18, 15:21, 15:8).

В основной сетке также сыграют российские пары Вячеслав Красильников/Олег Стояновский, Илья Лешуков/Константин Семёнов, Никита Лямин/Тарас Мыськив и Надежда Макрогузова/Светлана Холомина.