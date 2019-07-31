Стали известны цели «Газпрома-Югра» на сезон-2019/20

Волейболисты сургутского «Газпрома-Югра» вышли из отпуска и провели первое общекомандное собрание. Старший тренер Юрий Мельничук назвал цели команды на сезон — полуфинал Кубка России и место в первой шестёрке в чемпионате.
«Я хочу, чтобы в новом сезоне каждый из вас сделал для себя шаг вперёд, тогда все вместе, командой, мы тоже сделаем шаг вперёд. Коллектив сложится только через работу и преодоление трудностей, очень многое будет зависеть от микроклимата, от доверия друг к другу», — цитирует тренера официальный сайт клуба.
Капитаном команды был назначен Алексей Плужников, вице-капитаном – Артём Хабибуллин. В конце августа «Газпром-Югра» отправится на турнир в Минск, где сыграет с казанским «Зенитом», местным «Строителем» и МГТУ из Москвы. В начале сентября команда выступит на мемориале Вячеслава Платонова, а уже 16 сентября в Сургуте стартует первый тур предварительной части розыгрыша Кубка России.
Мельничук сообщил, что игрок сборной Беларуси Павел Авдоченко и поляк Мачей Музай присоединятся к команде позже.
«Так что заграница нам пока не поможет. Основная нагрузка ляжет на вас. Раскачиваться некогда. Первый месяц во многом станет определяющим, это понимают все команды, все будут рваться с места в карьер. Необходимо забыть прошлый сезон и сконцентрироваться на новых возможностях. На старте у всех ноль. Стартуем», — отметил тренер.
В прошлом сезоне сургутский клуб не сумел сохранить за собой девятое место, которое занимал после предварительного этапа минувшего розыгрыша российской Суперлиги. По итогам плей-аута «Газпром-Югра» стал 11-м.
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