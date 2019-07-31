Щадилов — о задачах «Газпрома-Югра» на сезон: может, даже перевыполним

Доигровщик сургутского «Газпрома-Югра» Леонид Щадилов поделился ожиданиями от предстоящего сезона.
«Команда подобралась ровная, всех знаю, с кем-то играли вместе в клубе, с кем-то – в сборных, так что проблем с налаживанием связей не будет. Насколько я понял, в подготовке к сезону будет гораздо больше волейбола, ведь нам необходимо быстрее набрать ход. Задачи, поставленные тренерским штабом, нам по силам – может, даже перевыполним.
Что касается новой формулы чемпионата, наша задача — играть и выигрывать, по какой формуле – не важно», — цитирует Щадилова официальный сайт клуба.
В прошлом сезоне сургутский клуб не сумел сохранить за собой девятое место, которое занимал после предварительного этапа минувшего розыгрыша российской Суперлиги. По итогам плей-аут «Газпром-Югра» стал 11-м.
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