Киселёв: мне хотелось вернуться в российский чемпионат

Волейболист сургутского «Газпрома-Югра» Артём Киселёв прокомментировал возвращение в чемпионат России.
«Прошлый сезон я играл в Японии, вернулся в Россию в начале марта. Позвонил Рафаэлю Талгатовичу Хабибуллину. Мне хотелось вернуться в российский чемпионат, хотелось играть именно в Сургуте – я симпатизирую этой команде. Договорились о просмотре, я потренировался с ребятами, обо всём поговорили и решили, что будем сотрудничать.
Что касается Японии, там чемпионат экзотический, он отличается от российского и европейских, больший упор делается на защиту, на тактику, технику. Приезжают очень сильные игроки – тот же Мусэрский, Кубяк. Было очень интересно там поиграть: другое видение волейбола, другая среда. Но всё же хотелось проверить свои силы в Суперлиге.
Коллектив в Сургуте подобрался сильный, практически всех ребят я знаю. При новой формуле каждая игра имеет большую ценность, не так много времени на раскачку, сразу нужно завоёвывать высокие позиции. Думаю, нам это под силу. Чемпионат будет интересным и для нас, и для болельщиков», — цитирует Киселёва официальный сайт клуба.
По итогам плей-аут «Газпром-Югра» занял 11-е место в Суперлиге.
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