Мельничук — о формуле ЧР: за рулём правила дорожного движения не оценивают

Старший тренер сургутского «Газпрома-Югра» Юрий Мельничук рассказал о начале подготовки команды к сезону.
«Я рад, что все вовремя приехали, все здоровы, хорошо отдохнули. Ребята приехали работать и доказывать, что они – настоящие спортсмены и хотят прогрессировать. Нынешняя команда – это прежде всего амбиции игроков. Они должны добавить, сделать новый шаг в своей карьере. Наша основа в нынешнем сезоне – амбиции и коллектив, амбиции каждого переплавляются в амбициозную команду в целом. Ну и если нам удастся воспитать ещё одного игрока для сборной, это тоже хорошая цель.
Я не тот человек, который будет оценивать формулу чемпионата. Когда вы едете на автомобиле, вы же не оцениваете правила дорожного движения, хотя что-то вам может и не нравиться. В нынешней формуле есть свои плюсы и минусы, и мы просто постараемся выжать из неё максимум. Всё зависит от нас: как подготовимся и как войдём в чемпионат. Одно могу сказать точно – цена побед будет гораздо выше», — цитирует Мельничука официальный сайт клуба.
По итогам минувшего розыгрыша Суперлиги «Газпром-Югра» стал 11-м.
- 31 июля 2019
-
13:14
-
12:06
-
12:01
-
11:14
-
10:20
-
09:06
- 30 июля 2019
-
16:09
-
15:08
-
14:45
-
13:17
-
12:09
-
11:42
-
11:34
-
11:02
-
10:55
-
10:21
-
10:05
-
10:00
-
09:00
- 29 июля 2019
-
20:33
-
18:08
-
17:05
-
16:03
-
15:01
-
14:09
-
13:13
-
12:10
-
11:27
-
11:11
-
11:00
-
10:05
-
09:39
-
08:44
-
08:33
-
08:28