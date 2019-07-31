Мельничук — о формуле ЧР: за рулём правила дорожного движения не оценивают

Старший тренер сургутского «Газпрома-Югра» Юрий Мельничук рассказал о начале подготовки команды к сезону.

«Я рад, что все вовремя приехали, все здоровы, хорошо отдохнули. Ребята приехали работать и доказывать, что они – настоящие спортсмены и хотят прогрессировать. Нынешняя команда – это прежде всего амбиции игроков. Они должны добавить, сделать новый шаг в своей карьере. Наша основа в нынешнем сезоне – амбиции и коллектив, амбиции каждого переплавляются в амбициозную команду в целом. Ну и если нам удастся воспитать ещё одного игрока для сборной, это тоже хорошая цель.



Я не тот человек, который будет оценивать формулу чемпионата. Когда вы едете на автомобиле, вы же не оцениваете правила дорожного движения, хотя что-то вам может и не нравиться. В нынешней формуле есть свои плюсы и минусы, и мы просто постараемся выжать из неё максимум. Всё зависит от нас: как подготовимся и как войдём в чемпионат. Одно могу сказать точно – цена побед будет гораздо выше», — цитирует Мельничука официальный сайт клуба.

По итогам минувшего розыгрыша Суперлиги «Газпром-Югра» стал 11-м.

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