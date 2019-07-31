Объявлен окончательный состав женской сборной России на олимпийскую квалификацию

Тренерский штаб женской сборной России огласил окончательный состав команды на олимпийскую квалификацию, которая пройдёт в Калининграде 2-4 августа, сообщает официальный сайт ВФВ.

Состав сборной России

Связующие: Евгения Старцева, Татьяна Романова.

Диагональные и доигровщицы: Наталия Гончарова, Мария Халецкая, Ирина Воронкова, Татьяна Юринская, Ксения Парубец, Маргарита Курило.

Блокирующие: Ирина Королёва, Ирина Фетисова, Екатерина Ефимова, Ангелина Лазаренко.

Либеро: Дарья Пилипенко, Алла Галкина.

Расписание матчей

2 августа

17:00 мск. Южная Корея – Канада.

20:00. Россия – Мексика.



3 августа

17:00. Южная Корея – Мексика.

20:00. Россия – Канада.



4 августа

17:00. Мексика – Канада.

20:00. Россия – Южная Корея.

Путёвку на Олимпиаду в Токио получит команда, занявшая первое место по итогам однокругового турнира.