Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Волейбол / Новости /

Объявлен окончательный состав женской сборной России на олимпийскую квалификацию

Объявлен окончательный состав женской сборной России на олимпийскую квалификацию
Волейбол / Сборная России 0

Тренерский штаб женской сборной России огласил окончательный состав команды на олимпийскую квалификацию, которая пройдёт в Калининграде 2-4 августа, сообщает официальный сайт ВФВ.

Состав сборной России
Связующие: Евгения Старцева, Татьяна Романова.
Диагональные и доигровщицы: Наталия Гончарова, Мария Халецкая, Ирина Воронкова, Татьяна Юринская, Ксения Парубец, Маргарита Курило.
Блокирующие: Ирина Королёва, Ирина Фетисова, Екатерина Ефимова, Ангелина Лазаренко.
Либеро: Дарья Пилипенко, Алла Галкина.

Расписание матчей
2 августа
17:00 мск. Южная Корея – Канада.
20:00. Россия – Мексика.

3 августа
17:00. Южная Корея – Мексика.
20:00. Россия – Канада.

4 августа
17:00. Мексика – Канада.
20:00. Россия – Южная Корея.

Путёвку на Олимпиаду в Токио получит команда, занявшая первое место по итогам однокругового турнира.

Опубликовано расписание матчей женской сборной России в олимпийской квалификации
Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент