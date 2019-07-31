Объявлен окончательный состав женской сборной России на олимпийскую квалификацию

Тренерский штаб женской сборной России огласил окончательный состав команды на олимпийскую квалификацию, которая пройдёт в Калининграде 2-4 августа, сообщает официальный сайт ВФВ.
Состав сборной России
Связующие: Евгения Старцева, Татьяна Романова.
Диагональные и доигровщицы: Наталия Гончарова, Мария Халецкая, Ирина Воронкова, Татьяна Юринская, Ксения Парубец, Маргарита Курило.
Блокирующие: Ирина Королёва, Ирина Фетисова, Екатерина Ефимова, Ангелина Лазаренко.
Либеро: Дарья Пилипенко, Алла Галкина.
Расписание матчей
2 августа
17:00 мск. Южная Корея – Канада.
20:00. Россия – Мексика.
3 августа
17:00. Южная Корея – Мексика.
20:00. Россия – Канада.
4 августа
17:00. Мексика – Канада.
20:00. Россия – Южная Корея.
Путёвку на Олимпиаду в Токио получит команда, занявшая первое место по итогам однокругового турнира.
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