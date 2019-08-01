Михайлов: при Саммельвуо нас не заставляют работать строго по шаблону

Диагональный сборной России Максим Михайлов поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Туомасом Саммельвуо.

«В первую очередь я бы отметил доверие к ребятам. Никто не контролирует соблюдение нами режима — все предоставлены сами себе. Есть определ`нное расписание, которого мы придерживаемся, а вне его рамок каждому позволено вести себя так, как он хочет. Разумеется, это не значит, что можно жёстко нарушать режим. Но этого никто из игроков и не собирается делать. Все понимают, что для хорошей готовности надо поддерживать свой организм в надлежащем состоянии, тщательно контролировать свой отдых, режим сна и прочие нагрузки в быту. Но тренеры нам позволяют самостоятельно регулировать эти моменты.

В плане тренировок изменения не кардинальные. Возможно, я что-то новое увижу в тактике, но это станет понятно только во время официальных игр, которых у меня в сборной при Туомасе пока не было. Заметно то, что на тренировках нас не заставляют работать строго по заранее прописанному шаблону. То есть тебе не говорят, что, получив мяч в конкретной точке, ты должен пасовать именно этому игроку, а не другому, а бить в строго отмеченную точку площадки и ни в коем случае не менять направление удара. При Саммельвуо нам разрешают самостоятельно принимать решения, исходя из того, какая ситуация в данный момент на площадке. Если видишь, что более эффективным будет пробить в другую точку, а то и вообще подправить мяч, то волен действовать именно так», — приводят слова Михайлова «Известия».