Российские женские пары выбыли из борьбы за медали на мэйджоре в Вене

В Вене (Австрия) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу высшей категории – «5 звёзд». По итогам второго тура группового этапа обе женские пары из России выбыли из борьбы за награды.
Ксения Дабижа и Дарья Рудых уступили швейцаркам Анук Верге-Депре и Йоане Хайдрих со счётом 1:2 (21:19, 18:21, 15:17). В первом туре россиянки проиграли бразильянкам Агате и Дуде — 0:2 (18:21, 21:23).
Надежда Макрогузова и Светлана Холомина во втором туре потерпели поражение от голландок Марлин Рамонд-ван Йерсель и Джой Стуббе — 0:2 (12:21, 19:21). На старте соревнований россиянки проиграли представительницам Польши Кинге Войташик и Катаржине Коциолек — 0:2 (17:21, 14:21).
В мужском турнире выступят три российские пары: чемпионы мира Вячеслав Красильников/Олег Стояновский, а также Илья Лешуков/Константин Семёнов, Никита Лямин/Тарас Мыськив.
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