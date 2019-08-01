Бетания де ла Крус стала игроком казанского «Динамо»

Казанское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о подписании контракта с волейболисткой сборной Доминиканской Республики Бетанией де ла Крус.
32-летняя доигровщица выступала на родине, а также в чемпионатах Пуэрто-Рико, Японии, Южной Кореи, Турции («Экзачибаши»), Италии («Скандиччи») и Индонезии. В сезоне-2016/17 Бетания защищала цвета московского «Динамо», выиграв чемпионат России и став серебряным призёром Кубка страны.
В составе сборной Доминиканской Республики она принимала участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира. Де ла Крус — чемпионка NORCECA-2009, трёхкратная победительница розыгрышей Панамериканского Кубка, двукратная чемпионка Центральноамериканских и Карибских игр.
В минувшем розыгрыше чемпионата России коллектив из столицы Татарстана стал четвёртым, а в Лиге чемпионов не сумел выйти в плей-офф.
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