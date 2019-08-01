Михайлов: сейчас в сборной России неважно, когда ложишься спать

Волейболист сборной России Максим Михайлов рассказал о доверии со стороны тренерского штаба национальной команды.

«Сейчас неважно, когда ложишься спать — хоть днём устраивай тихий час в свободное время, хоть в два часа ночи ложись. Главное, как ты готов к тренировкам и играм. Понятно, что никто сам по себе не станет злоупотреблять этим доверием и тот же режим сна будет нормально контролировать сам. Просто со стороны тренера нет жёстких рамок. Как и нет теперь обязательного времени прихода на завтрак, обед или ужин, хотя раньше это не только было, но могли выразить и недовольство, если ты опоздал на одну-две минуты. Раньше специально никто не шпионил за нами. Но, если случайно натыкались на тебя в холле во время, выделенное на сон, возникали вопросы. Были разные наказания. От простого выговора до отчисления из сборной», — цитируют Михайлова «Известия».

Максим также оценил игру сборной России под руководством Туомаса Саммельвуо.

«Мне показалось, что сейчас в сборной больше внимания уделяют обороне. Заметно, что команда допускает гораздо меньше ошибок, улучшилась игра на приёме и блоке. Не могу сказать, что раньше совсем над этим не шла работа, но всё-таки гораздо больший акцент тренеры делали на атакующих действиях.

Сейчас талантливых ребят у нас много. Тем более часть из них уже имеет солидный международный опыт. И показала свой класс в Лиге наций, особенно в финальном раунде и решающем матче с США на их площадке. Это здорово, что сейчас есть столько ребят для сборной. Такая конкуренция подстёгивает и нас, людей, которые уже долгое время выступают за национальную команду. Без молодых волейболистов высокого класса мы бы уже остановились в развитии, и ничего хорошего из этого не вышло бы.



Возможно, конкуренция сейчас повысилась, но я бы не сказал, что так уж сильно. Тогда, в 2012 году, у Владимира Романовича были свои причины до последнего верить в восстановление ребят. В той команде большинство игроков вместе выступали уже три-четыре года. Сложились ч`тко наработанные связки, и резко перестраивать их прямо перед началом Игр в Лондоне было чревато большими проблемами. Поэтому приходилось рисковать и везти туда недолечившихся Сергея Тетюхина, Александра Волкова и меня, а также парней, которые ещё по ходу предолимпийской Мировой лиги имели проблемы со здоровьем. Но я не уверен, что и сейчас, если резко выдернуть из состава двух-тр`х молодых волейболистов, у тренеров не возникнет тех же проблем.



Про чемпионат Европы пока не думаем. Сейчас главное — пройти на Олимпиаду. Здесь нельзя обращать внимание на другие турниры, будто мы уже решили задачу с Токио. Мы ни в коем случае не имеем права недооценивать соперников. Тем более нам будут противостоять Иран, уже показавший себя сильной командой в Лиге наций, а также обновившаяся и очень интересная Куба. Ну и к Мексике надо отнестись с максимальной серьёзностью", — сказал Михайлов.