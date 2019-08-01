Воронкова: не знаем, чего ждать от Мексики и Канады

Доигровщица сборной России Ирина Воронкова прокомментировала победу на Кубке губернатора Калининградской области и рассказала о настрое на матчи олимпийской квалификации, которая состоится в Калининграде 2-4 августа.

«Во-первых, мы смогли почувствовать зал, привыкнуть к нему. Увидели наших болельщиков, которые нам очень помогли. Во-вторых, мы почувствовали игровой ритм, наладили коммуникацию на площадке, ведь некоторые волейболистки присоединились к сборной лишь недавно. Так что Кубок губернатора нам пришёлся очень кстати.

Наша главная цель — выиграть путёвку в Токио! И нужно сделать это в Калининграде, чтобы потом не играть в дополнительных квалификационных турнирах. Потом уже чемпионат Европы, Кубок мира в Японии.

Каждая команда в своём роде уникальна и может преподнести сюрприз. И никого не стоит сбрасывать со счёта. К тому же мы не играли с Мексикой и Канадой так же часто, как с Кореей. Поэтому и не знаем, чего от них ждать. К каждому из трёх матчей будем готовиться как к самому важному. Из нынешнего нашего состава только Женя Старцева в 2011 году играла против Канады. С Мексикой наша сборная тоже не встречалась очень давно. Только с отдельными игроками в Лиге чемпионов пересекались.

Будет непросто перестроиться. Тем более за такое короткое время. Канада играет, скажем так, по американской системе. Некоторые девочки из Мексики выступали за команды различных американских университетов. Азиатский волейбол – он совсем другой. Отличается и от нашего, и от американского. И нам будет важно очень быстро переключиться с одного соперника на другого", — цитирует Воронкову официальный сайт «Локомотива».

Сборная, занявшая первое место, получит путёвку на Олимпиаду в Токио.