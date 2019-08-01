Егоров объяснил, почему не сыграл ни одного матча за «Газпром-Югра»

Связующий Роман Егоров поделился впечатлениями от подписания контракта с нижневартовской «Югрой-Самотлор».



«В Нижневартовске созданы все условия для комфортного пребывания и плодотворной работы. Пока живу в гостинице, но скоро перееду на съёмную квартиру. В середине октября, после окончания предварительного этапа Кубка России, перевезу в Нижневартовск семью – жену и маленького сына: 15 августа ему исполнится три месяца.



Все знают, что в Нижневартовске очень сильная волейбольная школа. Много молодых волейболистов здесь раскрылись. Благодарен, что меня пригласили в «Самотлор». С моей стороны нужна максимальная отдача, чтобы доказать, что не ошиблись с выбором.

С молодыми волейболистами я ещё не слишком знаком, но со старшими виделись, пересекались, а с некоторыми выступали за одну команду. С Сергеем Бурцевым играли за уфимский «Урал-2». А с Иваном Никишиным — за челябинское «Динамо» в позапрошлом году. Заняли второе место в Высшей лиге «А», участвовали в переходном турнире за выход в Суперлигу. Я с любым игроком нахожу контакт. Для меня это не проблема», — цитирует Егорова официальный сайт клуба.

Егоров также рассказал, почему после подписания контракта с сургутским «Газпромом-Югра» он не провёл за эту команду ни одного матча.

«Перед началом предварительного этапа Кубка получил травму. Сделали операцию на мениске. За полтора месяца восстановился, но по стечению обстоятельств места в составе мне не нашлось. До весны тренировался в Сургуте, а в марте уехал в Ижевск. Играл за «ИжГТУ-Динамо» в финале Высшей лиги «Б». Мы заняли четвёртое место», — сказал Егоров.