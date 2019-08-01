Воронкова: будем ли уставшими к началу чемпионата России? Скорее всего

Доигровщица сборной России и калининградского «Локомотива» Ирина Воронкова рассказала, обсуждает ли в сборной клубные дела. В национальной команде также выступают волейболистки «Локомотива» Алла Галкина, Маргарита Курило и Татьяна Юринская.

«Начали с того, что решали, как лучше добраться до Калининграда. На машине… Пока мы в Калининграде, девчонки, конечно, спрашивают, что можно посмотреть в городе. Рассказываем им, где можно погулять, отдохнуть. С Ритой мы в выходной день даже съездили на Куршскую косу. Я сама там прежде была всего один раз. Потрясающе красивое место. По женским вопросам советы даём – где салоны красоты, магазины. Делимся опытом. Но, конечно, сейчас основное наше внимание сосредоточено на сборной. И все мысли о том, как выиграть олимпийский отбор.

Не получится ли так, что к старту чемпионата России подойдём уже уставшими? Так, скорее всего, и будет. В прошлом году мы уже столкнулись с такой ситуацией после возвращения с чемпионата мира. Но это нормально – мы играем за свою страну. И стараемся заявить о себе на высоком уровне. К тому же в «Локомотиве» и медицинский штаб, и тренеры прекрасно знают, какие шаги предпринять, чтобы мы быстро восстановили силы», — цитирует Воронкову официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне «Локомотив» завоевал серебро Суперлиги.