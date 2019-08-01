Чемпионы мира Красильников и Стояновский победили на старте мэйджора в Вене

В Вене (Австрия) проходит этап Мирового тура по пляжному волейболу высшей категории – «5 звёзд». В 1-м туре группового этапа чемпионы мира россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский победили голландцев Стивена ван де Вельде и Кристиаана Варенхорста со счётом 2:0 (21:19, 21:19).

Никита Лямин и Тарас Мыськив оказались сильнее польского дуэта Петр Кантор/Бартош Лосяк — 2:0 (21:16, 24:22).

Константин Семёнов и Илья Лешуков потерпели поражение от испанцев Пабло Эрреры и Адриана Гавиры — 0:2 (21:23, 18:21).

Матчи 2-го тура группового этапа также состоятся сегодня, 1 августа.

Ранее по итогам 2-го тура обе женские пары из России — Ксения Дабижа/Дарья Рудых и Надежда Макрогузова/Светлана Холомина — выбыли из борьбы за награды.