Чемпионы мира Красильников и Стояновский победили на старте мэйджора в Вене
В Вене (Австрия) проходит этап Мирового тура по пляжному волейболу высшей категории – «5 звёзд». В 1-м туре группового этапа чемпионы мира россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский победили голландцев Стивена ван де Вельде и Кристиаана Варенхорста со счётом 2:0 (21:19, 21:19).
Никита Лямин и Тарас Мыськив оказались сильнее польского дуэта Петр Кантор/Бартош Лосяк — 2:0 (21:16, 24:22).
Константин Семёнов и Илья Лешуков потерпели поражение от испанцев Пабло Эрреры и Адриана Гавиры — 0:2 (21:23, 18:21).
Матчи 2-го тура группового этапа также состоятся сегодня, 1 августа.
Ранее по итогам 2-го тура обе женские пары из России — Ксения Дабижа/Дарья Рудых и Надежда Макрогузова/Светлана Холомина — выбыли из борьбы за награды.
Российские женские пары выбыли из борьбы за медали на мэйджоре в Вене
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