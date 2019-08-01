Панков: надо готовиться к каждому сопернику, а не только к Южной Корее

Главный тренер женской сборной России Вадим Панков поделился ожиданиями от олимпийской квалификации, которая пройдёт в Калининграде 2-4 августа. Россиянки сыграют с командами Мексики, Канады и Южной Кореи.

«Это самый важный турнир для нас и для других команд. Месяц мы готовились в усиленном составе, наша задача — победить на этом турнире. Мы провели подготовку, сыграли в Кубке губернатора Калининградской области, почувствовали площадку. Здесь отличные болельщики и поддержка.

Все команды здесь будут играть на победу. Мы должны готовиться к каждому сопернику, а не только к воскресному противостоянию со сборной Южной Кореи", — приводит слова Панкова ТАСС.

Команда, занявшая первое место, получит путёвку на Олимпиаду-2020 в Токио.