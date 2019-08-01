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Россия будет претендовать на проведение чемпионата мира по пляжному волейболу

Россия будет претендовать на проведение чемпионата мира по пляжному волейболу
Волейбол / Пляжный волейбол 0

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко рассказал о планах проведения чемпионата мира по пляжному волейболу в Москве. С 5 по 11 августа в Москве пройдёт чемпионат Европы по пляжному волейболу.

«Нам очень нравится сотрудничать с Москвой, проводить здесь крупные турниры по пляжному волейболу. Поэтому мы договорились рассмотреть возможность подать заявку на проведение чемпионата мира по пляжному волейболу. Пока рассматриваем только Москву в качестве места проведения чемпионата мира. Но официальную заявку пока не подавали», — приводит слова Шевченко News.ru.

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский являются действующими чемпионами мира по пляжному волейболу.

В 2022 году в России состоится мужской чемпионат мира по волейболу.

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Источник: News.ru

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