Россия будет претендовать на проведение чемпионата мира по пляжному волейболу

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко рассказал о планах проведения чемпионата мира по пляжному волейболу в Москве. С 5 по 11 августа в Москве пройдёт чемпионат Европы по пляжному волейболу.



«Нам очень нравится сотрудничать с Москвой, проводить здесь крупные турниры по пляжному волейболу. Поэтому мы договорились рассмотреть возможность подать заявку на проведение чемпионата мира по пляжному волейболу. Пока рассматриваем только Москву в качестве места проведения чемпионата мира. Но официальную заявку пока не подавали», — приводит слова Шевченко News.ru.

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский являются действующими чемпионами мира по пляжному волейболу.

В 2022 году в России состоится мужской чемпионат мира по волейболу.

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