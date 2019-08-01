Бурцев: мою тёщу в волейбольном мире все знают

Доигровщик Сергей Бурцев прокомментировал подписание контракта с нижневартовской «Югрой-Самотлор». Прошедший сезон 30-летний волейболист провёл в египетском «Аль-Ахли», с которым выиграл чемпионат Африки, чемпионат Египта и Кубок Египта.



«Предложение от «Самотлора» принял с удовольствием. Интересно здесь играть. У меня жена из Нижневартовска, и тёща здесь живёт. С супругой встретились в Тюмени. Девять лет назад я там играл, а Анастасия училась в институте. Познакомились на одной из игр. Потом поехали к тёще на блины. Ольга Александровна – большой фанат «Самотлора». В волейбольном клубе её все знают и она всех. Каждое лето с детьми приезжали в Нижневартовск. У супруги здесь много друзей, и у меня теперь немало.

В Суперлиге хочу подняться как можно выше. Занять достойное место и показать красивый волейбол.

Что удивительного в египетском волейболе? Больше всего удивило, что чемпионат не делится на лиги. Полсотни команд, начиная от любительских и заканчивая профессиональными, играют между собой. На предварительном этапе делятся на восемь групп. По две команды проходят дальше, потом определяется восьмёрка, четвёрка… «Аль-Ахли» — самый крутой клуб: и в Египте, и в Африке", — цитирует Бурцева официальный сайт клуба.

В переходных матчах «Югра-Самотлор» трижды обыграла «Нефтяник» (Оренбург) и сохранила прописку в российской Суперлиге.

Бурцев стал игроком «Югры-Самотлор»