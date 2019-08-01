Вишневецкий: не думаю, что игроки «Югры-Самотлор» согласны на место внизу

24-летний либеро Никита Вишневецкий прокомментировал переход из «Нефтяника» (Оренбург) в «Югру-Самотлор» (Нижневартовск). В переходных матчах «Югра-Самотлор» трижды обыграла «Нефтяник» (Оренбург) и сохранила прописку в российской Суперлиге.
«Когда «Самотлор» и «Нефтяник» играли переходную серию за место в Суперлиге, даже представить не мог, что окажусь в Нижневартовске. Предложение поступило после окончания чемпионата.
Можно сказать, что долго не думал. «Самотлор» — это Суперлига! Топовый чемпионат! У меня сейчас такой возраст, когда пора заявлять о себе. Помогать команде решить поставленные задачи и самому прогрессировать. Работать и делать результат.
Знаю почти всех, хотя ни с кем за одну команду не выступал. Ближе познакомимся в ходе тренировок. Какая радость играть за команду-аутсайдер? Год на год не приходится. Не думаю, что все, кто здесь собрались, согласны на место внизу. Будем биться за каждый матч и каждый мяч, стараться подниматься выше и выше", — цитирует Вишневецкого официальный сайт клуба.
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