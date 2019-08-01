Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Волейбол / Новости /

К чемпионату мира по волейболу в Кемерово построят арену на 7000 зрителей

К чемпионату мира по волейболу в Кемерово построят арену на 7000 зрителей
Волейбол / Сборная России 0

Перед чемпионатом мира по волейболу в Кемерово будет построен новый спортивный комплекс «Кузбасс-Арена», вмещающий 7000 зрителей, сообщается на сайте администрации Кемеровской области.

Согласно распоряжению правительства региона, строительство арены начнётся в 2019 году и завершится в июле 2021-го. Общая стоимость объекта составит 7,5 млрд рублей.

Кроме того комплекс станет домашней площадкой для действующего чемпиона России «Кузбасса», который в настоящий момент проводит свои матчи на арене, вмещающей 2000 зрителей.

Ранее Международная федерация волейбола объявила два последних города, которые примут мужской чемпионат мира 2022 года в России. Ими стали Ярославль и Кемерово. Игры турнира также пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Красноярске, Казани, Екатеринбурге, Уфе и Новосибирске.

Стали известны два последних российских города, которые примут ЧМ-2022
Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент