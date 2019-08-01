К чемпионату мира по волейболу в Кемерово построят арену на 7000 зрителей

Перед чемпионатом мира по волейболу в Кемерово будет построен новый спортивный комплекс «Кузбасс-Арена», вмещающий 7000 зрителей, сообщается на сайте администрации Кемеровской области.
Согласно распоряжению правительства региона, строительство арены начнётся в 2019 году и завершится в июле 2021-го. Общая стоимость объекта составит 7,5 млрд рублей.
Кроме того комплекс станет домашней площадкой для действующего чемпиона России «Кузбасса», который в настоящий момент проводит свои матчи на арене, вмещающей 2000 зрителей.
Ранее Международная федерация волейбола объявила два последних города, которые примут мужской чемпионат мира 2022 года в России. Ими стали Ярославль и Кемерово. Игры турнира также пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Красноярске, Казани, Екатеринбурге, Уфе и Новосибирске.
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