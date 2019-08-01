Чемпионы мира Красильников и Стояновский одержали 2-ю победу на мэйджоре в Вене

В Вене (Австрия) проходит этап Мирового тура по пляжному волейболу высшей категории – «5 звёзд». Во 2-м туре группового этапа чемпионы мира россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли дуэт Адриан Карамбула (США)/Энрико Росси (Италия) со счётом 2:0 (21:13, 21:12).



Эта победа стала для пары из России второй на турнире. В стартовом матче мэйджора они победили голландцев Стивена ван де Вельде и Кристиаана Варенхорста со счётом 2:0 (21:19, 21:19). Красильников и Стояновский с четырьмя очками возглавляют группу B и являются единственной парой в своём квартете, которая не потерпела ни единого поражения. Спортсмены гарантировали себе выход в плей-офф.



В мужском турнире в Вене Россию также представляют дуэты Никита Лямин/Тарас Мыськив и Константин Семёнов/Илья Лешуков.

Чемпионы мира Красильников и Стояновский победили на старте мэйджора в Вене