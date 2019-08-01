«Пляжники» Семёнов и Лешуков обыграли бразильцев на этапе Мирового тура в Вене

В Вене (Австрия) проходит этап Мирового тура по пляжному волейболу высшей категории – «5 звёзд». Во 2-м туре группового этапа россияне Константин Семёнов и Илья Лешуков обыграли бразильский дуэт Густаво Альбрехт Карвалье/Саймон Барбоса Сантос со счётом 2:0 (21:16, 21:11).



Эта победа стала для пары из России первой на турнире. В стартовом матче мэйджора они потерпели поражение от испанцев Пабло Эрреры и Адриана Гавиры — 0:2 (21:23, 18:21). Семёнов и Лешуков занимают третье место в группе F после двух туров.



Другой российский дуэт — Никита Лямин и Тарас Мыськив – не смог одержать победу во 2-м туре соревнований. Пара уступила норвежцам Андерсу Бернтсену Молу и Кристиану Сэндли Соруму – 0:2 (15:21, 18:21) и занимает второе место в группе A.

Чемпионы мира Красильников и Стояновский одержали 2-ю победу на мэйджоре в Вене