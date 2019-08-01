Волейболистка из Турции не сыграет в квалификации ОИ из-за ошибки в документах

Главный тренер женской сборной Турции по волейболу Джованни Гвидетти объявил, что доигровщик Мелиха Исмаилоглу не примет участия в квалификационном турнире за право выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония).
Спортсменка родилась в Боснии и Герцеговине и до переезда в Турцию выступала под фамилией Смайлович. Волейболистка сменила гражданство более пяти лет назад, и претензий к её документам не было. Однако при проверке заявки на олимпийскую квалификацию они неожиданно обнаружились.
«Исмаилоглу начала играть за Турцию в 2014 году (в 2013 году, если включать пляжный волейбол)! Последние шесть лет Мели играла на чемпионате мира, этапах Гран-при и Лиги наций, чемпионате Европы! Мели тренировалась всё лето ради одной мечты — поехать на Олимпиаду. Но она не сможет играть в олимпийском квалификационном турнире, потому что кто-то много лет назад допустил ошибку в оформлении документов. Неважно, кто это сделал. Важно то, что мечта игрока разрушена», — написал Гвидетти в «Твиттере».
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