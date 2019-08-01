Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Волейбол / Новости /

Мексиканки не могут заселиться в отель Санкт-Петербурга перед матчем с Россией

Мексиканки не могут заселиться в отель Санкт-Петербурга перед матчем с Россией
Волейбол / Сборная России 0

Женская сборная Мексики по волейболу испытывает трудности с заселением в гостиницу по прилёте в Россию на квалификационный турнир за право выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио, сообщает Marca.

Делегация прилетела в Санкт-Петербург, где планировала остановиться на один день, а затем отправиться в Калининград на стартовый матч квалификации со сборной России. Но когда сборная Мексики приехала в забронированный отель, им сообщили, что никаких предварительных заказов сделано не было. Свободных номеров в отеле также не осталось.

Вопрос пытается урегулировать федерация волейбола Мексики, а национальная сборная пока всё ещё не может передохнуть после многочасового перелёта с двумя пересадками. Стартовый матч мексиканок на турнире со сборной России пройдёт уже завтра, 2 августа. Начало встречи – в 20:00 мск.

Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент