Мексиканки не могут заселиться в отель Санкт-Петербурга перед матчем с Россией

Женская сборная Мексики по волейболу испытывает трудности с заселением в гостиницу по прилёте в Россию на квалификационный турнир за право выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио, сообщает Marca.



Делегация прилетела в Санкт-Петербург, где планировала остановиться на один день, а затем отправиться в Калининград на стартовый матч квалификации со сборной России. Но когда сборная Мексики приехала в забронированный отель, им сообщили, что никаких предварительных заказов сделано не было. Свободных номеров в отеле также не осталось.



Вопрос пытается урегулировать федерация волейбола Мексики, а национальная сборная пока всё ещё не может передохнуть после многочасового перелёта с двумя пересадками. Стартовый матч мексиканок на турнире со сборной России пройдёт уже завтра, 2 августа. Начало встречи – в 20:00 мск.