Порошин перешёл в санкт-петербургский «Зенит»
Связующий «Белогорья» Роман Порошин перешёл в санкт-петербургский «Зенит», сообщает официальный сайт белгородского клуба. 23-летний волейболист начал карьеру в команде «Технолог-Белогорье» в Высшей лиге «Б». Затем он был вызван в «Белогорье», в составе которого стал обладателем Кубка ЕКВ и Кубка вызова.
В нынешнем году белгородский связующий был включён в расширенную заявку сборной России, а в составе студенческой команды завоевал бронзу Универсиады-2019.
«Белогорье» теперь делает ставку на перспективных молодых связующих Азизбека Исмаилова, в прошлом сезоне выступавшего в чемпионате Болгарии, и воспитанника клуба Всеволода Абрамычева. Помогает молодёжи опытный Сергей Багрей, ещё один воспитанник «Белогорья», — говорится в сообщении.
Стала известна дата презентации состава питерского «Зенита»
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