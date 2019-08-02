Связующий «Белогорья» Роман Порошин перешёл в санкт-петербургский «Зенит», сообщает официальный сайт белгородского клуба. 23-летний волейболист начал карьеру в команде «Технолог-Белогорье» в Высшей лиге «Б». Затем он был вызван в «Белогорье», в составе которого стал обладателем Кубка ЕКВ и Кубка вызова.



В нынешнем году белгородский связующий был включён в расширенную заявку сборной России, а в составе студенческой команды завоевал бронзу Универсиады-2019.



«Белогорье» теперь делает ставку на перспективных молодых связующих Азизбека Исмаилова, в прошлом сезоне выступавшего в чемпионате Болгарии, и воспитанника клуба Всеволода Абрамычева. Помогает молодёжи опытный Сергей Багрей, ещё один воспитанник «Белогорья», — говорится в сообщении.

Стала известна дата презентации состава питерского «Зенита»