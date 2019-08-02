Мужская сборная России провела тренировку в Санкт-Петербурге

Вчера, 1 августа, мужская сборная России прибыла в Санкт-Петербург для заключительного этапа подготовки к олимпийской квалификации. 9 августа подопечные Туомаса Саммельвуо здесь сыграют с Мексикой, 10-го — с Кубой, 11-го — с Ираном.
Накануне волейболисты провели первую тренировку.
Фото доступны в «инстаграме» санкт-петербургского «Зенита».
«Если честно, я пока сам не знаю, из каких элементов будет состоять завтрашняя тренировка. Самое главное, чтобы ребятам не было скучно! Ну а если серьёзно — наш штаб, конечно, приложит максимум усилий для того, чтобы подвести подопечных к главному турниру сезона в оптимальной форме. Разумеется, мы надеемся также, что петербургские болельщики заполнят арену и помогут команде», — цитирует Саммельвуо официальный сайт «Зенита».
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