Ён Коун Ким: мы знаем силу сборной России

Волейболистка сборной Южной Кореи Ён Коун Ким поделилась ожиданиями от олимпийской квалификации, которая пройдёт в Калининграде 2-4 августа. Соперниками кореянок будут команды России, Мексики и Канады.

«Мы знаем силу сборной России. Очень крепкая команда, с которой нам уже доводилось не раз встречаться. Но и Канада с Мексикой способны на многое. Так что ко всем играм мы будем подходить с самым серьёзным настроем», — приводит слова Ён Коун Ким официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

2 августа

17:00 мск. Южная Корея – Канада.

20:00. Россия – Мексика.



3 августа

17:00. Южная Корея – Мексика.

20:00. Россия – Канада.



4 августа

17:00. Мексика – Канада.

20:00. Россия – Южная Корея.

Команда, занявшая первое место, завоюет путёвку на Олимпиаду.

