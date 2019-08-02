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Ён Коун Ким: мы знаем силу сборной России

Ён Коун Ким: мы знаем силу сборной России
Волейбол / Сборная России 0

Волейболистка сборной Южной Кореи Ён Коун Ким поделилась ожиданиями от олимпийской квалификации, которая пройдёт в Калининграде 2-4 августа. Соперниками кореянок будут команды России, Мексики и Канады.

«Мы знаем силу сборной России. Очень крепкая команда, с которой нам уже доводилось не раз встречаться. Но и Канада с Мексикой способны на многое. Так что ко всем играм мы будем подходить с самым серьёзным настроем», — приводит слова Ён Коун Ким официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

2 августа
17:00 мск. Южная Корея – Канада.
20:00. Россия – Мексика.

3 августа
17:00. Южная Корея – Мексика.
20:00. Россия – Канада.

4 августа
17:00. Мексика – Канада.
20:00. Россия – Южная Корея.

Команда, занявшая первое место, завоюет путёвку на Олимпиаду.

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