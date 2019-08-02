Хтей: в Кемерово голый пустырь, а в Ярославле будут пустые трибуны

Спортивный директор «Белогорья» Тарас Хтей прокомментировал информацию о том, что Белгород не получил права на проведение матчей мужского чемпионата мира 2022 года. Вчера, 1 августа, было объявлено, что последними российскими городами, вошедшими в список мест проведения игр чемпионата мира, стали Ярославль и Кемерово.

«Надеюсь, что это не окончательное решение. Мы его не понимаем. Мы выполняли все требования, которые нам предъявляли. У нас очень много вопросов к итоговому списку городов, и мы хотим получить на них ответы. Ведь в Кемерово голый пустырь, а у нас строительство идёт опережающими темпами. Успеют ли там построить необходимую инфраструктуру?



Или взять Ярославль, где команда в прошлом сезоне вылетела из Суперлиги. В этом городе матчи будут проходить при пустых трибунах. К тому же игры чемпионат мира пройдут в ледовом дворце, тогда как у нас на новой арене, и горожане любят волейбол и ходят на него. Мы в недоумении и очень опечалены, получили большую пощёчину.



Мы рассчитывали провести на новой арене игры чемпионата мира. Если их и не будет, то она всё равно должна существовать. «Белогорье» и все белгородцы, белгородское спортивное сообщество заслужили её за эти годы», – цитирует Хтея „БелПресса“.

Игры чемпионата мира также пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Красноярске, Казани, Екатеринбурге, Уфе и Новосибирске.