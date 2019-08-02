Глава ВФВ: конкуренция на чемпионате Европы ожидается высочайшая

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко поделился ожиданиями от чемпионата Европы по пляжному волейболу, который пройдёт в Москве с 5 по 11 августа.



«Хочу пригласить всех посетить матчи предстоящего чемпионата Европы. Главный континентальный турнир пройдёт в Москве во второй раз, а вообще в России — третий. К этим соревнованиям наши пары подошли с хорошим настроением. Вячеслав Красильников и Олег Стояновский в начале июля впервые в нашей истории выиграли чемпионат мира, чуть позже Надежда Макрогузова и Светлана Холомина стали победительницами этапа Мирового тура элитной категории «4 звезды» в Португалии.

Кстати, кубок за победу в мужском чемпионате мира во время первенства Старого Света будет выставлен на всеобщее обозрение рядом с центральным кортом «Лужников». Мы надеемся, что российские команды смогут продвинуться по турнирной сетке как можно дальше. Конкуренция ожидается высочайшая. К примеру, у мужчин на недавнем чемпионате мира весь пьедестал почёта заняли команды из Европы.



Конечно, посещаемость решающих матчей будет сильно зависеть от погодных условий. Надеюсь, они будут нам благоприятствовать. Вообще, насколько все мы успели заметить, в среднем аудитория пляжного волейбола – это более молодые люди, нежели в классическом варианте игры", — цитирует Шевченко официальный сайт ВФВ.