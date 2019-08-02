Карполь: у «Уралочки» появится база, мы это заслужили

Главный тренер «Уралочки-НТМК» (Свердловская область) Николай Карполь прокомментировал начало строительства академии его имени. Вчера, 1 августа, в Екатеринбурге состоялась закладка первого камня в основание академии волейбола.

«Очень волнительное мероприятие. Начинается строительство нового объекта, куда переедет волейбольная «Уралочка». Это будет база нашей команды. В 1974 году был построен небольшой спортивный зал, где мы тренируемся до сих пор. Мы, конечно, частично тренируемся и в ДИВСе, когда там не проводятся мероприятия. Но основной базой так и остаётся зал на улице Мамина-Сибиряка. В подвале мы построили наш маленький легкоатлетический манеж, фитнес-зал, помещение для восстановления, но там практически нет места.



В новой академии будет всё сразу – учебные классы, сюда же мы перенесём пансионат, который был построен в 70-е годы. Здесь будет центр волейбола. Я надеюсь, что люди, которые будут работать в дальнейшем, поддержат волейбольную славу нашего города. А я, пока хватит здоровья и сил, буду работать, помогать и быть рядом.



Главная задача на ближайшие годы – на базе «Уралочки», на базе второй нашей команды создать сборную, которая выступит на Универсиаде-2023. И это выступление должно быть успешным.



Нужно наполнить академию содержанием. Чтобы она начала работать, нужно примерно пять лет. Скоро «Уралочке» исполнится 55 лет, а базы у нас нет. Сейчас она появится, мы заслужили это нашими многолетними достижениями», — цитирует Карполя официальный сайт клуба.

Ожидается, что объект будет готов к ноябрю 2020 года.