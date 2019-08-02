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Семёнов и Лешуков проиграли американцам в плей-офф мэйджора в Вене

Семёнов и Лешуков проиграли американцам в плей-офф мэйджора в Вене
Волейбол / Пляжный волейбол 0

В Вене (Австрия) проходит этап Мирового тура по пляжному волейболу высшей категории – «5 звёзд». Россияне Константин Семёнов и Илья Лешуков в первом раунде плей-офф проиграли американцам Джейкобу Гиббу и Тэйлору Крэббу со счётом 0:2 (19:21, 14:21).

Ранее россияне Никита Лямин и Тарас Мыськив уступили голландцам Стивену ван де Вельде и Кристиаану Варенхорсту — 0:2 (16:21, 15:21).

Со второго раунда в борьбу вступят действующие чемпионы мира Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. Их соперниками будут Гибб и Крэбб.

По итогам группового этапа обе женские пары из России — Ксения Дабижа/Дарья Рудых и Надежда Макрогузова/Светлана Холомина — выбыли из борьбы за награды. Турнир в столице Австрии завершится 4 августа.

«Пляжники» Лямин и Мыськив проиграли на старте плей-офф мэйджора в Вене
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