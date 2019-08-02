Шипулин: я всю жизнь отдал волейболу и получил такой плевок в лицо

Президент «Белогорья» Геннадий Шипулин выразил недовольство тем, что Белгороду не было доверено право проведения матчей мужского чемпионата мира 2022 года. Вчера, 1 августа, было объявлено, что последними российскими городами, вошедшими в список мест проведения игр чемпионата мира, стали Ярославль и Кемерово.

«Это неправильное решение. Судя по высказываниям руководителей Кемеровской и Ярославской областей, к 2020 году у них будет готова только проектная документация новых арен в этих городах, только начнут формировать финансирование. У нас же в Белгороде идёт строительство, вырисовывается уже корпус новой арены. У нас давно прошла госэкспертиза объекта, давно выделены деньги. В конце года у арены уже будет построена крыша. Мы готовы провести чемпионат мира.

Нам сказали, что, дескать, комиссия FIVB увидела в Белгороде самый плохой отчёт о подготовке к чемпионату мира. Но они же узнали, что идёт строительство арены, что финансирование у нас есть, вся документация. Об этом ещё только мечтают Ярославль и Кемерово, которые ещё не начали строительство. У меня нет претензий к этим городам, они заслужили. Я не говорю, что вот нам не дали, а им дали. Ради бога! Что касается Белгорода, у нас было гарантийное письмо за подписью губернатора, мы его подавали министру спорта России Павлу Колобкову. Я не знаю, почему при всех темпах строительства и гарантиях Белгороду не дали чемпионат мира. Возможно, произошла какая-то лоббистская составляющая, я не знаю.

Я с большим уважением отношусь ко всем регионам, которые получили чемпионат мира, к решению нашей федерации. Но такое ощущение, что не было всего того, что сделал и продолжает делать Белгород для волейбола в России. Как будто не были подготовлены олимпийские чемпионы Сергей Тетюхин, Тарас Хтей, Дмитрий Мусэрский и многие другие, столько Олимпиад они отыграли. Как будто Тетюхин не является сейчас генеральным менеджером мужской сборной России.

Мы выносили сборную на своих плечах, все знают, кто спасал эту сборную в своё время. Мои достижения, включая работу в национальной команде, когда в какой-то период не было денег, а финансово помогала Белгородская область, наверное, тоже о чём-то говорят. Я же сам вице-президент Всероссийской федерации волейбола, член президиума.

Я всю жизнь отдал волейболу и получил такой плевок, такую пощёчину. Этот плевок же не только мне в лицо, а в лицо олимпийским чемпионам из Белгорода. Во имя волейбола хотя бы резервным городом чемпионата мира сделали Белгород. У нас же к чемпионату мира не только арена новая будет. Был утверждён целый план, по которому должны быть расширены дороги в Белгороде, отремонтированы дома, гостиницы, новые парковки должны появиться.

Я не знаю, что теперь говорить детям наших волейболистов, которые тоже занимаются волейболом у нас. Мы создаём женскую команду, потому что в России беда с женским волейболом. А меня, получается, бьют по рукам. Я только не понимаю, за что. Может, я какой антисоветчик? Вроде ничего такого не делал, я законопослушный гражданин. И в итоге Белгород остаётся без чемпионата мира. Выходит, мы ничего не сделали для волейбола. Странная ситуация, правда?» — цитирует Шипулина РИА «Новости».

Игры чемпионата мира также пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Красноярске, Казани, Екатеринбурге, Уфе и Новосибирске.

Хтей: в Кемерово голый пустырь, а в Ярославле будут пустые трибуны