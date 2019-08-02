В «Кузбассе» прокомментировали информацию о возможном уходе Саммельвуо
Исполнительный директор кемеровского «Кузбасса» Сергей Ломако прокомментировал слухи о том, что главный тренер команды Туомас Саммельвуо возглавит санкт-петербургский «Зенит». Финский специалист работает с кемеровским клубом с сезона-2016/17. В январе 2017 года соглашение с ним было продлено на пять лет.
«Туомас Саммельвуо по-прежнему главный тренер кемеровского „Кузбасса“. Всё остальное на данный момент — слухи. Саммельвуо с нами, у него действующий контракт. Никаких официальных сообщений ни от Туомаса, ни от „Зенита“ мы не получали. По плану Саммельвуо работает сейчас в сборной России, а затем возвращается к работе в нашем клубе», — приводит слова Ломако РИА «Новости».
В минувшем сезоне «Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России.
Источник: Туомас Саммельвуо возглавит питерский «Зенит»
Саммельвуо: в России мне везде хорошо
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