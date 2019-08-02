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Корейские волейболистки обыграли канадок в отборе на Олимпиаду-2020

Корейские волейболистки обыграли канадок в отборе на Олимпиаду-2020
Волейбол / Сборная России 0

В калининградском дворце спорта «Янтарный» завершился первый матч мировой олимпийской квалификации в группе Е. Сборная Южной Кореи нанесла поражение команде Канады со счётом 3:1 (21:25, 25:20, 25:19, 25:22). Самым результативным игроком матча стала корейская доигровщица Ён Коун Ким, набравшая 37 очков. Лучшей в составе сборной Канады стала диагональная Алекса Ли Грей, принесшая своей команде 22 очка.

Позднее на площадку выйдут команды России и Мексики.

По итогам однокругового соревнования путёвку в Токио-2020 получит только лучший из этого квартета. Следующий шанс квалифицироваться на летние Игры у неудачников будет в январе 2020 года на континентальных отборах.

Волейбол. Олимпийская квалификация. Калининград, Россия
Женщины. Группа Е. 1-й тур

Южная Корея – Канада — 3:1 (21:25, 25:20, 25:19, 25:22).

Олимпийская квалификация (ж). Группа E. 1-й тур
02 августа 2019, пятница. 17:00 МСК
Южная Корея
3 : 1
21:25, 25:20, 25:19, 25:22
Канада
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