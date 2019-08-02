«Пляжники» Красильников и Стояновский вышли в 1/4 финала этапа мэйджора в Вене

В Вене (Австрия) проходит этап Мирового тура по пляжному волейболу высшей категории – «5 звёзд». Чемпионы мира, россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, вышли в четвертьфинал. Красильников и Стояновский как победители группового этапа стартовали в плей-офф с 1/8 финала. Вячеслав и Олег уверенно обыграли американскую пару Джейкоб Гибб/Тэйлор Крэбб со счётом 2:0 (21:17, 21:11).

Ранее россияне Константин Семёнов и Илья Лешуков в первом раунде плей-офф проиграли паре Гибб/Крэбб — 0:2 (19:21, 14:21), Никита Лямин и Тарас Мыськив на той же стадии уступили голландцам Стивену ван де Вельде и Кристиаану Варенхорсту — 0:2 (16:21, 15:21).

Соперники Красильникова и Стояновского в четвертьфинальном матче определятся позднее. Четвертьфиналы в соревнованиях мужчин пройдут завтра, 3 августа.