«Пляжники» Красильников и Стояновский вышли в 1/4 финала этапа мэйджора в Вене

В Вене (Австрия) проходит этап Мирового тура по пляжному волейболу высшей категории – «5 звёзд». Чемпионы мира, россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, вышли в четвертьфинал. Красильников и Стояновский как победители группового этапа стартовали в плей-офф с 1/8 финала. Вячеслав и Олег уверенно обыграли американскую пару Джейкоб Гибб/Тэйлор Крэбб со счётом 2:0 (21:17, 21:11).
Ранее россияне Константин Семёнов и Илья Лешуков в первом раунде плей-офф проиграли паре Гибб/Крэбб — 0:2 (19:21, 14:21), Никита Лямин и Тарас Мыськив на той же стадии уступили голландцам Стивену ван де Вельде и Кристиаану Варенхорсту — 0:2 (16:21, 15:21).
Соперники Красильникова и Стояновского в четвертьфинальном матче определятся позднее. Четвертьфиналы в соревнованиях мужчин пройдут завтра, 3 августа.
- 2 августа 2019
-
19:56
-
19:33
-
19:17
-
16:18
-
16:10
-
16:05
-
15:57
-
15:02
-
14:20
-
13:29
-
13:07
-
12:25
-
11:35
-
11:15
-
10:18
-
10:09
-
10:02
-
09:43
-
09:24
-
09:16
-
08:43
-
08:36
-
08:31
- 1 августа 2019
-
22:04
-
20:22
-
19:57
-
19:34
-
17:53
-
17:24
-
17:04
-
16:41
-
16:23
-
16:12
-
15:33
-
15:21