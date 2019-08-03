Игрок «Югры-Самотлор» рассказал о тренировках с пляжниками-любителями в Испании

Доигровщик волейбольного клуба «Югра-Самотлор» Александр Милицкий рассказал, чего ждёт от нового сезона в составе основной команды, а также поделился впечатлениями от тренировок с любителями в Испании.
«Дали шанс, надеюсь, оправдаю доверие, покажу, на что способен на площадке и закреплюсь в составе первой команды.
Теперь больше молодых добавилось. Все постараются показать свои возможности. Просто так никто сдаваться не собирается. Будем давать бой любой команде. Коллектив собрался боевой.
Ещё в отпуске начал готовиться. Отдыхал с родителями, летал в Испанию. Увидел Барселону, посмотрел красоты, достопримечательности, в тамошние храмы походил, зоопарк посетил. Пляжных волейболистов там много. По вечерам собираются. Вроде мужички-любители, а играют довольно неплохо. Я тоже попробовал. Сначала тяжело было, а потом втянулся», — приводит слова Милицкого сайт клуба.
Кроме того, волейболист рассказал, почему он, номинальный доигровщик, заканчивал минувший сезон на позиции диагонального.
«Полезно попробовать себя в разных амплуа. Играя в диагонали, тоже можно принимать. Главное – работать на команду. Мне больше нравится доигровка, но если поставят в диагональ, и там сыграю», — добавил Милицкий.
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