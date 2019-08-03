Романова: у сборной России не всё получалось, но мы выиграли. Всех поздравляю

Волейболистка Татьяна Романова прокомментировала первую победу сборной России в квалификации летних Олимпийских игр в Токио 2020 года. Российская команда нанесла поражение Мексике со счётом 3:0 (25:13, 25:8, 26:24).

«У нас не всё получалось, но мы выиграли, всех с этим поздравляю. Тут нет ни разминочных, ни тренировочных игр, всё-таки это отбор на Олимпийские игры. Не могу сказать, что уверенная победа в первых двух сетах расслабила нас. Скорее, мексиканки почувствовали себя увереннее, поэтому смогли навязать борьбу.

Посмотрели игру сборных Канады и Южной Кореи, если кореянок мы знаем, то канадская команда для нас — «тёмная лошадка». До этого мы с ними не встречались", — приводит слова Романовой ТАСС.