Романова: у сборной России не всё получалось, но мы выиграли. Всех поздравляю
Волейболистка Татьяна Романова прокомментировала первую победу сборной России в квалификации летних Олимпийских игр в Токио 2020 года. Российская команда нанесла поражение Мексике со счётом 3:0 (25:13, 25:8, 26:24).
«У нас не всё получалось, но мы выиграли, всех с этим поздравляю. Тут нет ни разминочных, ни тренировочных игр, всё-таки это отбор на Олимпийские игры. Не могу сказать, что уверенная победа в первых двух сетах расслабила нас. Скорее, мексиканки почувствовали себя увереннее, поэтому смогли навязать борьбу.
Посмотрели игру сборных Канады и Южной Кореи, если кореянок мы знаем, то канадская команда для нас — «тёмная лошадка». До этого мы с ними не встречались", — приводит слова Романовой ТАСС.
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