Дебютант «Югры-Самотлор»: чего трястись – рядом такие же мужики стоят

Доигровщик Герман Калиниченко рассказал, что не испытывает волнения от дебюта в основном составе «Югры-Самотлор».

«Я и в прошлом году проходил сборы с командой Суперлиги, но в состав не попал. Надеюсь, что в этом сезоне получится. Теперь я жажду, горю, хочу! Хочу почувствовать настоящий мужской волейбол! В «Югре-Самотлор» я самый маленький и юный. Надо пробиваться, доказывать. Старательности точно хватит, а умений и сил – посмотрим по ходу.



Нагрузки переношу вообще легко. Больше переживаю за техническую составляющую. Соскучился по мячу. Хочется уже поиграть.



Попадание в стартовый состав? Я психологически устойчивый. В самый первый раз, наверное, поволнуюсь, но быстро втянусь. Чего трястись – рядом такие же мужики стоят, такие же люди! Только немного больше поиграли. Но они ведь тоже были молодыми. Надеюсь, у меня будут успешные игры.



Себе пожелаю профессионального роста, а команде – попасть в плей-офф», — приводит слова Калиниченко официальный сайт клуба.