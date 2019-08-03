Дебютант «Югры-Самотлор»: чего трястись – рядом такие же мужики стоят

Доигровщик Герман Калиниченко рассказал, что не испытывает волнения от дебюта в основном составе «Югры-Самотлор».
«Я и в прошлом году проходил сборы с командой Суперлиги, но в состав не попал. Надеюсь, что в этом сезоне получится. Теперь я жажду, горю, хочу! Хочу почувствовать настоящий мужской волейбол! В «Югре-Самотлор» я самый маленький и юный. Надо пробиваться, доказывать. Старательности точно хватит, а умений и сил – посмотрим по ходу.
Нагрузки переношу вообще легко. Больше переживаю за техническую составляющую. Соскучился по мячу. Хочется уже поиграть.
Попадание в стартовый состав? Я психологически устойчивый. В самый первый раз, наверное, поволнуюсь, но быстро втянусь. Чего трястись – рядом такие же мужики стоят, такие же люди! Только немного больше поиграли. Но они ведь тоже были молодыми. Надеюсь, у меня будут успешные игры.
Себе пожелаю профессионального роста, а команде – попасть в плей-офф», — приводит слова Калиниченко официальный сайт клуба.
- 3 августа 2019
-
11:12
-
10:52
-
10:30
- 2 августа 2019
-
22:55
-
22:49
-
21:30
-
19:56
-
19:33
-
19:17
-
16:18
-
16:10
-
16:05
-
15:57
-
15:02
-
14:20
-
13:29
-
13:07
-
12:25
-
11:35
-
11:15
-
10:18
-
10:09
-
10:02
-
09:43
-
09:24
-
09:16
-
08:43
-
08:36
-
08:31
- 1 августа 2019
-
22:04
-
20:22
-
19:57
-
19:34
-
17:53
-
17:24