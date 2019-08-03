«Пляжники» Красильников и Стояновский проиграли в 1/4 финала этапа Мирового тура

В Вене (Австрия) проходит этап Мирового тура по пляжному волейболу высшей категории – «5 звёзд». Чемпионы мира россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский не смогли преодолеть четвертьфинальный барьер. Они проиграли бразильскому дуэту Алисон Черутти/Альваро Мораис Фильо со счётом 21:14, 16:21, 11:15.

Соперники бразильцев по полуфиналу станут известны позже.

Напомним, Красильников и Стояновский, как победители группового этапа, стартовали в плей-офф со стадии 1/8 финала.

Ранее россияне Константин Семёнов и Илья Лешуков в первом раунде плей-офф проиграли американской паре Джейкоб Гибб/Тэйлор Крэбб — 19:21, 14:21, Никита Лямин и Тарас Мыськив на той же стадии уступили голландцам Стивену ван де Вельде и Кристиаану Варенхорсту со счётом 16:21, 15:21.